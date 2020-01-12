Осужденный в России за шпионаж Берг начал переговоры с Норвегией о компенсации

ХЕЛЬСИНКИ, 12 января. /ТАСС/. Отставной норвежский погранинспектор Фруде Берг, осужденный в РФ за шпионаж и возвращенный на родину в рамках обмена, начал переговоры с норвежскими властями о выплате ему компенсации за время, которое он провел в заключении. Об этом сообщил в воскресенье вечером телеканал TV2.

Адвокат Берга Брюньюльф Риснес сообщил телеканалу, что уже провел первую встречу по этому поводу с адвокатом правительства.

"Фруде Берг хочет в той или иной мере компенсации за то, через что ему пришлось пройти", - сказал он. По словам Риснеса, норвежское государство к настоящему моменту уже выплатило около 1,2 млн норвежских крон (€121,5 тыс. - прим. ТАСС) за правовую помощь в ходе судебного процесса над Бергом в РФ. Однако у него еще остались неоплаченные счета за услуги адвокатов и помощника по контактам с прессой.

Вместе с тем точную сумму, которую Берг хотел бы получить от Норвегии, Риснес пока не назвал. Но, добавил он, никто - ни Берг, ни власти - не хочет начинать из-за этого требования конфликт.

По собственным утверждениям, Берг несколько лет выполнял курьерские задания на территории России для неназванных людей из военной разведки Норвегии. Сами спецслужбы не признают, но и не опровергают этого факта.

Контрольный комитет парламента Норвегии по делам спецслужб ранее сообщил, что расследует дело Берга и выяснит, не нарушила ли норвежская военная разведка закон, посылая его на такие задания.