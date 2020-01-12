Помпео возмущен обстрелом иракской авиабазы

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил возмущение обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал власти страны привлечь к ответственности виновных. Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье в Twitter.

"В ярости от сообщений о еще одном ракетном обстреле иракской авиабазы", - заявил он, призвав "правительство Ирака привлечь к ответственности тех, кто виновен в этом нападении на иракский народ". "Эти продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака со стороны групп, которые не проявляют лояльности иракскому правительству, должны прекратиться", - добавил глава американской дипломатии.

Ранее официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которая осуществляется в Ираке и Сирии коалицией стран во главе с США, сообщил корреспонденту ТАСС, что американские военные не присутствовали на обстрелянной авиабазе.

Агентство Reuters ранее сообщило о том, что по меньшей мере четверо иракских военных получили ранения в результате падения в воскресенье семи реактивных снарядов на территорию авиабазы Балад к северу от иракской столицы. Агентство отмечало, что на территории военной базы, по их данным, размещены также американские военные. Информации о том, кто стоял за атакой, пока не поступало.