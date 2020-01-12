В МI-5 не думают, что контракт с Huawei отрежет Британию от обмена развединформацией с США

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Руководитель британской службы контрразведки МI-5 Эндрю Паркер не думает, что участие корпорации Huawei в создании системы мобильной связи пятого поколения (5G) на территории Соединенного Королевства приведет к тому, что Вашингтон перестанет делиться с Лондоном разведывательной информацией. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times.

"Я не думаю, что для этого есть основания", - сказал Паркер, отвечая на соответствующий вопрос. Назвав сотрудничество между США и Великобританией "очень тесным и построенном на доверии", глава МI-5 добавил: "Конечно, оно играет для нас большую роль. И я осмелюсь сказать, что для США тоже, хотя это пусть говорят они. Это улица с двусторонним движением".

Паркер, который должен покинуть свой пост в МI-5 в апреле, также высказал уверенность, что взаимодействие спецслужб Австралии, Канады, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и США под названием "Пять глаз" (Five Eyes, FVEY) в настоящий момент является "наиболее тесным, чем когда бы то ни было".

По сведениям местных СМИ, в понедельник в Лондоне американская правительственная делегация должна провести переговоры с британскими коллегами, чтобы лишний раз попытаться убедить их против сотрудничества с Huawei. По данным газеты The Daily Telegraph, американцы будут вновь указывать на то, что сделка с китайской корпорацией затруднит для королевства доступ к американской разведывательной информации. Сам же вопрос об использовании оборудования Huawei при развертывании 5G в Великобритании будет обсуждаться позднее в январе на заседании британского Совета безопасности под председательством премьер-министра Бориса Джонсона.

История вопроса

Ранее британские СМИ сообщали о том, что дискуссии по данному вопросу уже велись на апрельском заседании совета, когда главой правительства страны была еще Тереза Мэй. Тогда окончательное решение принято не было, однако The Daily Telegraph писала, что у Мэй и большинства членов совета не было возражений против того, чтобы предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, разрешив поставки антенн и других элементов неключевой инфраструктуры 5G. Тем не менее, по данным издания, с этой позицией не согласились четверо членов кабинета Мэй, включая глав МВД, Минобороны и МИД.

Британское правительство планировало заключить с Huawei контракт на поставку оборудования для сетей 5G, однако после того, как компания оказалась в центре скандала, связанного с обвинениями в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе.

Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Китайская корпорация оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Австралия и США заявили о том, что использование ее оборудования создает угрозу безопасности стран, где оно применяется. Компания отрицает все обвинения в шпионаже и похищении данных.