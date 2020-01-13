Боевики продолжают обстреливать окраины Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 13 января. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать населенный пункт Захра на окраине крупнейшего города в Сирии - Аллепо (центр одноименной провинции). Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации. Несмотря на это, боевики не прекращали обстрелы позиций вооруженных сил Сирийской Арабской армии и мирных населенных пунктов.

Как рассказал с места событий журналистам представитель Сирийской Арабской армии, обстрелы со стороны боевиков с конца декабря значительно усилились, а в последнее время стали ежедневными. В этот район террористы перебросили из Идлиба несколько реактивных установок, а значит в любой момент по Захре могут ударить не только минометы, но и системы залпового огня, уточнил собеседник.

"Боевики убили моего мужа. Он погиб, когда они стреляли минами, осколок попал ему в голову. У меня осталось семеро детей, и я очень за них боюсь", - рассказала журналистам местная жительница Варфа.

Поселок Захра находится на осадном положении уже шесть лет, боевики неоднократно пытались его захватить. До войны это был один из самых престижных пригородов Алеппо.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".