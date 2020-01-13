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США могут сократить военное присутствие в Афганистане и без соглашения с талибами

Помощник президента США при этом не исключил, что соглашения удастся достичь до конца года

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут в ближайшем будущем сократить военное присутствие в Афганистане вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью новостному порталу Axios, выдержки из которого были опубликованы в воскресенье.

"Мы вновь вернулись к ситуации, когда мы ведем переговоры с движением "Талибан", - сказал он. "Афганские силы добиваются успеха. Я думаю, что вскоре в определенный момент мы окажемся в таком положении, что сможем сократить военное присутствие в Афганистане вне зависимости от того, будет соглашение или нет", - отметил О'Брайен.

Помощник президента США при этом не исключил, что соглашения удастся достичь до конца года. "Я думаю, возможно, что соглашение будет достигнуто в этом году", - сказал он.

28 ноября в ходе необъявленного визита в Афганистан президент США Дональд Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тыс. военнослужащих.

Осенью 2018 года американцы фактически начали сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум американской стороной. По итогам девяти раундов встреч Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей вывод более 5 тыс. военнослужащих США из Афганистана. Однако затем американский президент Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это решение было принято после осуществленного в Кабуле сторонниками движения теракта, в результате которого погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США.

Теги
АфганистанСШАО'Брайен, Роберт
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