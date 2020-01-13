Сеул надеется на скорейшее достижение договоренности по совместным военным расходам с США

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Республика Корея и США достигли определенного прогресса на переговорах о распределении оборонных расходов, в том числе на содержание американских войск в азиатской стране. Об этом заявил в понедельник журналистам глава южнокорейской делегации Чон Ын Бо в аэропорту Сеула перед вылетом в Вашингтон.

"Считаем, что к настоящему времени стороны добились определенного прогресса, расширив в ходе серии встреч свое понимание проблемы", - отметил он. "Мы продолжим работать для скорейшего заключения соглашения на основе компромисса, укрепив тем самым военный союз Республики Корея и США", - добавил дипломат.

Чон Ын Бо и его американский коллега Джеймс Дехарт встретятся 14 января, во вторник, для двухдневных консультаций.

Предшествующий раунд переговоров между США и Республикой Корея о распределении расходов на совместную оборону, прошедший в начале декабря, провалился, как сообщили тогда в южнокорейском МИД, из-за чрезмерных требований Вашингтона.

Начиная с 2018 года США требуют от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что Соединенные Штаты настаивают на оплате Южной Кореей расходов на содержание ряда подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.