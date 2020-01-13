Оппозиция Венесуэлы готовит вторжение в эфир подконтрольного властям ТВ

КАРАКАС, 13 января. /ТАСС/. Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро намерены запустить трансляцию собственного телесигнала в эфире подконтрольного официальным властям телеканала Telesur. Об этом сообщил в воскресенье лидер венесуэльской оппозиции Хаун Гуайдо.

"Создана президентская комиссия по вопросам реструктуризации [телеканала] Telesur <...> Комиссия будет координировать вместе с нашими соседями по региону начало процесса замены нынешнего телесигнала новым содержанием, отвечающего принципам плюрализма и демократии, который можно будет транслировать и принимать в Венесуэле и за ее пределами", - написал политик в своем Twitter.

По его словам, в состав будущего органа войдут "опытные независимые профессионалы", имена которых будут названы в ближайшие дни. Нынешняя телепрограмма Telesur не устраивает оппозицию, поскольку, по их мнению, "используется для дестабилизации региона, поддержки террористических групп, покушения на демократию, распространения лжи о Венесуэле и защиты диктатуры Мадуро".

5 января депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя новым главой законодательного органа. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал назначение нового спикера законным.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил венесуэльский телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.