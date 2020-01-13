В ФРГ заявили, что перемирие в Ливии является основой для проведения конференции в Берлине

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Ливийское соглашение о прекращении огня является основой для проведения международной конференции по урегулированию в стране, которую планируется провести в январе в германской столице. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ приветствует это вступившее в силу перемирие, которое достигнуто также усилиями российского и турецкого президентов. Это, разумеется, является основой для того, чтобы такая конференция стала возможной", - сказал он.

Зайберт отметил также, что пока не может подтвердить проведение конференции 19 января. "Подготовка к ней продолжается. Она должна во всяком случае состояться в январе тут, в Берлине", - подчеркнул он. "Как только мы сможем, проинформируем о деталях и дате", - добавил представитель кабмина ФРГ.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что конференция состоится 19 января. Ранее власти ФРГ инициировали проведение международных консультаций по Ливии с участием высокопоставленных сотрудников ряда стран, в том числе России, что получило название "Берлинский процесс". Его заявленной целью было оказание поддержки усилиям спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саламе.

Первые консультации прошли в Берлине 17 сентября. Во встрече тогда принял участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также представители Великобритании, Египта, Италии, ОАЭ, США, Турции, Франции, Лиги арабских государств и Европейского союза.

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