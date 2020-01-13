{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ФРГ заявили, что перемирие в Ливии является основой для проведения конференции в Берлине

По информации агентства Reuters, конференция запланирована на 19 января

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Ливийское соглашение о прекращении огня является основой для проведения международной конференции по урегулированию в стране, которую планируется провести в январе в германской столице. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ приветствует это вступившее в силу перемирие, которое достигнуто также усилиями российского и турецкого президентов. Это, разумеется, является основой для того, чтобы такая конференция стала возможной", - сказал он.

Зайберт отметил также, что пока не может подтвердить проведение конференции 19 января. "Подготовка к ней продолжается. Она должна во всяком случае состояться в январе тут, в Берлине", - подчеркнул он. "Как только мы сможем, проинформируем о деталях и дате", - добавил представитель кабмина ФРГ.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что конференция состоится 19 января. Ранее власти ФРГ инициировали проведение международных консультаций по Ливии с участием высокопоставленных сотрудников ряда стран, в том числе России, что получило название "Берлинский процесс". Его заявленной целью было оказание поддержки усилиям спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саламе.

Первые консультации прошли в Берлине 17 сентября. Во встрече тогда принял участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также представители Великобритании, Египта, Италии, ОАЭ, США, Турции, Франции, Лиги арабских государств и Европейского союза.

В новость были внесены изменения (14:23 мск) - добавлены подробности.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичСШАТурцияОАЭГерманияВеликобританияИталияЕгипетРоссияФранцияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипБогданов, Михаил Леонидович
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Роухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций
Законопроект представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле 2019 года закону, который признал запрещенной организацией Центральное командование ВС США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС