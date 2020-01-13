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СМИ: ФБР следило за китайскими студентами и учеными в годы холодной войны

По данным портала Axios, в Нью-Йорке слежка велась за 200 учеными из Китая, в Сан-Франциско - за 75 специалистами

ТАСС, 13 января. Американские спецслужбы в годы холодной войны следили за студентами и учеными из Китая, проходившими обучение или работавшими в США. Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на новую книгу писательницы Мары Хвистендаль "Ученый и шпион" (The Scientist and the Spy). Она поступит в продажу в США 4 февраля.

По данным портала, в книге рассказывается о "секретной программе ФБР по слежке за китайскими учеными и студентами, которая реализовывалась с 1967 года". Сотрудники ведомства собирали информацию обо всех ученых китайского происхождения, "в том числе даже о тех, кто имел американское гражданство", подчеркивает Axios. В частности, в Нью-Йорке слежка велась за 200 учеными из Китая, в Сан-Франциско - за 75 специалистами. Некоторых из них неоднократно вызывали на допрос в ФБР.

Портал отметил, что Хвистендаль решила написать эту книгу в связи с участившимися в США судебными процессами над китайскими учеными, обвиняемыми в "краже коммерческих тайн" американских компаний. При этом она указывает, что случаи преследования по политическим мотивам научных сотрудников из КНР со стороны американских властей происходили и ранее. Автор привела в пример китайского исследователя Цянь Сюэсэня, который принимал участие в разработке ядерного оружия в США - в 1950-е годы он был помещен под домашний арест по обвинению в "пособничестве коммунистам".

Хвистендаль - американская писательница и журналист. Ее книга "Неестественный отбор" (Unnatural Selection) в 2012 году была номинирована на Пулитцеровскую премию в области нехудожественной литературы.

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