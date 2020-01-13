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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В Иране заявили, что уход США из Ближнего Востока остановит разграбление ресурсов Сирии

Глава иранского Совбеза Али Шамхани также выразил поддержку усилиям сирийских властей в борьбе с террористами в Идлибе

ТАСС, 13 января. Только после полного ухода США из ближневосточного региона прекратится расхищение ресурсов Сирии, заявил в понедельник в Тегеране секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани на встрече с сирийским премьер-министром Имадом Хамисом.

"Регион не обретет стабильность, мир и безопасность, пока американские террористические силы продолжают в нем находиться, - цитирует его агентство Mehr. - Несомненно, уход США будет достигнут через единство между нациями и правительствами региона".

Глава Совбеза Ирана заявил о "поддержке усилий правительства Сирии, направленных на то, чтобы положить конец присутствию террористических группировок в Идлибе". "Разграбление нефти Сирии и расхищение ее ресурсов - это трагедия, которая завершится, когда США полностью уйдут из региона", - заявил Шамхани.

Вместе с Хамисом в Тегеран для переговоров прибыли также министр обороны САР Али Абдалла Айюб и заместитель премьер-министра, глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Ранее в понедельник сирийский премьер подчеркнул "глубинный характер сотрудничества между Сирией и Ираном", добавив, что визит делегации из Дамаска "проходит в момент, когда ИРИ сталкивается с новым этапом войны, которая ведется против самой страны и всего региона". Премьер выразил "полную солидарность Сирии с Ираном" и подтвердил "поддержку права Ирана на самооборону и противодействие заговорам".

Глава правительства САР также высказался за "укрепление сотрудничества между Сирией и Ираном и за развитие двусторонних отношений перед лицом заговоров и несправедливых санкций, наложенных на обе страны".

Теги
СШАИранСирияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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