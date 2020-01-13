СМИ: ЛНА выступает против участия Турции в наблюдении за перемирием

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на переговорах в Москве выступила категорически против прямого участия Турции в мониторинге перемирия в Ливии. Об этом сообщает телеканал Sky News - Arabia со ссылкой на источники, близкие к проходившим в понедельник в российской столице встречам противоборствующих ливийских сторон.

"Были значительные противоречия в отношении ряда положений документа о закреплении режима прекращения огня и механизмах его мониторинга, - указали они. - В первую очередь спор возник из-за роли Турции. Ливийская армия отвергла любое турецкое участие в операциях по контролю за перемирием. Есть расхождения и по вопросу возвращения войск в казармы".

Известно, что Хафтар на непрямых встречах настаивал на вводе его сил в Триполи, а также формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающей в Тобруке Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент). Фельдмаршал также призывал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня и требовал безоговорочного вывода "привезенных из Сирии и Турции" наемников.

В то же время глава базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж хочет, чтобы хафтаровцы отвели свои войска на позиции до 4 апреля прошлого года, когда ЛНА объявила о начале наступления на главный город страны. Он также настаивает на сохранении за ним поста главнокомандующего вооруженными силами.

Согласно источникам Sky News - Arabia, спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии Гасан Саламе предложил сформировать "военную комиссию", в которую вошли бы по пять представителей от ЛНА и ПНС для налаживания каналов связи между сторонами.

Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, как предавало Анатолийское агентство, заявил, что предложения Хафтара были учтены в тексте соглашения о перемирии.

Определенный прогресс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ход межливийских встреч, заявил журналистам, что "определенный прогресс достигнут". По его словам, Саррадж и глава Высшего государственного совета (исполняет исключительно консультативную роль) Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, а Хафтар и спикер парламента Акила Салех Иса "рассматривают его позитивно", но "попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с подписанием". "Надеюсь, это решение будет позитивным", - подчеркнул российский министр.

Вместе с тем, как утверждал советник по СМИ председателя выступающей вместе с ЛНА Палаты представителей Абдельхамид ас-Сафи, "никакого соглашения в Москве пока не достигнуто, есть только договоренности по вопросу гуманитарной помощи". По его информации, планируется провести и другие переговоры, однако "завтра они могут не состояться".

Саррадж и Хафтар принимают участие в московских встречах, которые начались в понедельник под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции. В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о решающем штурме столицы.