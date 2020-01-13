Помпео: США восстанавливают пошатнувшиеся позиции сдерживания Ирана, РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты восстанавливают пошатнувшиеся за последние годы позиции в сфере сдерживания Ирана, России и Китая. С таким заявлением выступил в понедельник в Стэнфордском университете (штат Калифорния) госсекретарь США Майкл Помпео.

"Весь смысл работы президента [США Дональда] Трампа заключается в том, чтобы сделать наши вооруженные силы наиболее мощными в истории", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

"Мы видели [последствия] не только в Иране, но и других регионах, где американское сдерживание было слабым", - заявил Помпео. Госсекретарь объяснил воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и конфликт на территории Украины тем, что со стороны США "потенциал сдерживания был подорван". "Мы возобновили оказание летальной помощи украинским вооруженным силам", - напомнил глава внешнеполитического ведомства США.

С его точки зрения, политика Пекина в Южно-Китайском море тоже объяснялась прежними решениями и действиями Вашингтона. США, по оценке Помпео, вели себя недостаточно решительно на мировой арене. "Строительство Китаем островов в Южно-Китайском море и беззастенчивые попытки давить на американских союзников тоже [входят в эту категорию], подрывали сдерживание", - считает Помпео. По его словам, "администрация Трампа расширила масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море вместе с союзниками, друзьями и партнерами в регионе".

Кроме того, госсекретарь США в очередной раз обвинил Россию в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На взгляд Помпео, Москва решила действовать таким образом, поскольку предыдущие американские власти ослабили ее сдерживания. "Мы вышли из ДРСМД при единодушной поддержке союзников по НАТО, поскольку двусторонний договор выполняла только одна сторона. Мы, опять-таки, считаем, что это восстанавливает доверие [к США] и сдерживание, позволяя защищать Америку", - сказал Помпео.

Наконец, отметил он, США стремятся укрепить Организацию Североатлантического договора (НАТО), в том числе за счет увеличения европейцами членских взносов в ее бюджет. "Это (укрепление американского потенциала сдерживания - прим. ТАСС) происходит не само по себе, поэтому президент настаивает на том, чтобы [другие] члены НАТО выполняли свою работу, несли свою долю [финансового] бремени. Порядка 400 млрд долларов к концу 2024 года будет добавлено к арсеналу НАТО, чтобы защищать свободу во всем мире. Это прямое следствие усилий Америки, нацеленных на то, чтобы поощрить партнеров к активизации работы над общими задачами", - заявил Помпео.