МИД Венесуэлы: санкции США против главы парламента республики призваны сорвать его работу

КАРАКАС, 14 января. /ТАСС/. Венесуэла считает, что новые санкции США в отношении нового руководства Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики нацелены на подрыв функционирования демократических институтов страны. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

"Венесуэла осуждает интервенционистские действия правительства США, направленные на то, чтобы применить односторонние принудительные меры против председателя Национальной ассамблеи Луиса Парры и других депутатов, чтобы подорвать надлежащее функционирование демократических институтов страны", - написал дипломат в Twitter.