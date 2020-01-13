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Политический кризис в Венесуэле

МИД Венесуэлы: санкции США против главы парламента республики призваны сорвать его работу

Принятые Вашингтоном решения нацелены на "подрыв функционирования демократических институтов страны", заявил Хорхе Арреаса

КАРАКАС, 14 января. /ТАСС/. Венесуэла считает, что новые санкции США в отношении нового руководства Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики нацелены на подрыв функционирования демократических институтов страны. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

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"Венесуэла осуждает интервенционистские действия правительства США, направленные на то, чтобы применить односторонние принудительные меры против председателя Национальной ассамблеи Луиса Парры и других депутатов, чтобы подорвать надлежащее функционирование демократических институтов страны", - написал дипломат в Twitter.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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