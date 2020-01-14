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Суд в США повторно отклонил иск российского издания ФАН к Facebook и закрыл дело

Решение обосновано "недостаточной доказательной базой со стороны истца", отмечается в документах

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Суд в США во второй раз отклонил иск российского интернет-издания "Федеральное агентство новостей" (ФАН) к американской компании Facebook, обосновав свое решение недостаточной доказательной базой со стороны истца. Об этом говорится в документах федерального суда Северного округа штата Калифорния, опубликованных в понедельник в его электронной базе.

"13 января 2020 года суд удовлетворил требование Facebook отклонить иск без сохранения права истца на его повторную подачу", - говорится в документе. Судья Луси Кох постановила, что дело, в котором ФАН требовало запретить блокировать его аккаунт в социальной сети Facebook и назначить компенсацию ущерба и судебных издержек, должно быть закрыто.

Она также подчеркнула, что истец не смог исправить недочеты, на которые суд указал в августе 2019 года, когда впервые отклонил иск российского интернет-издания. Тогда судья утверждала, что первая поправка к Конституции США, гарантирующая право на свободу слова и выражение протеста, на которую ссылался истец, за редким исключением применяется исключительно к федеральным государственным органам власти. Facebook же является частной компанией, которая, как отмечалось в постановлении, "не по своему желанию участвовала в совместной акции с властями [США] и не вступала с ними в сговор с целью нарушения каких-либо конституционных прав".

Согласно исковой жалобе, Facebook, "ликвидировав аккаунт и блокировав ФАН, сослалась на его предполагаемые отношения" с российской организацией "Агентство интернет-исследований" (АИИ), что истцы категорически отрицали. Они обвиняли американскую компанию в нарушении условий контракта с российским интернет-изданием и в "дискриминации по принципу принадлежности к русской национальности или этносу". ФАН считает, что в результате действий Facebook оно "было лишено свободы слова", "возможности в будущем обращаться к подписчикам на платформах социальных сетей", "престижа среди пользователей Facebook, широкой публики и журналистского сообщества".

В апреле 2018 года ФАН сообщило о том, что его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин. Роскомнадзор после этого заявил, что направил во владеющую соцсетью компанию Facebook официальный запрос с требованием пояснить это решение.

В сентябре 2017 года представители Facebook выступили с утверждением о том, что в период выборов в США в 2016 году некая российская структура якобы потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. Впоследствии компания Facebook передала около 3 тыс. образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет отношения к размещению политрекламы в соцсети и не знает, кто стоит за такими заказами.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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