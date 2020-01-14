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Политический кризис в Боливии

Власти Боливии намерены подать жалобу на радиостанцию из-за интервью с Моралесом

Призывы к насилию, терроризму и мятежу не могут продолжаться, заявил министр при президенте республики Йерко Нуньес

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 января. /ТАСС/. Правительство Боливии намерено инициировать расследование в отношении радиостанции Kawsachun Coca из-за интервью с экс-президентом Эво Моралесом, в ходе которого он заявил о желании создать в стране народное ополчение. Об этом заявил в понедельник министр при президенте республики Йерко Нуньес.

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"Что касается радиостанции, конечно, будет подана жалоба в Генеральную прокуратуру, чтобы было проведено расследование, потому что призывы к насилию, терроризму и мятежу не могут продолжаться. Важно, чтобы воцарились мир и спокойствие", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

В воскресенье в эфире Kawsachun Coca экс-президент Боливии сказал, что, "если он или кто-то вернется, необходимо создать вооруженное народное ополчение, как в Венесуэле". В понедельник министр юстиции Боливии Альваро Коимбра заявил, что правительство намерено предъявить Моралесу обвинения в подстрекательстве к мятежу и терроризме из-за этих слов.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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