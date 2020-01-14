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В Турции выдали ордера на задержание 176 военных по подозрению в связях с путчистами

Ордера выданы в рамках операции против членов ФЕТО. Эту организацию Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года

ТАСС, 14 января. Органы прокуратуры Турции выдали ордера на задержание 176 военных в рамках операции против членов "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года. Об этом во вторник сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источники в службе безопасности.

Полиция начала рейды одновременно в 49 провинциях республики. Среди подозреваемых числятся 108 действующих военнослужащих и 68 военных в отставке.

По данным агентства, ордера были выданы после того, как власти установили, что подозреваемые связывались с членами группы по таксофону.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним ФЕТО.

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Турция
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