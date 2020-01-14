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Глава МИД Индии намерен обсудить с Лавровым 15 января Иран, Сирию и Ливию

Российский министр иностранных дел во время своего рабочего визита в Нью-Дели также примет участие в ежегодной международной политологической конференции Raisina Dialogue

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар сообщил, что обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на переговорах в Нью-Дели 15 января ситуацию на Ближнем Востоке.

"Когда он приедет сюда, естественно, мы обсудим последние события, - сказал он журналистам во вторник. - Полагаю, что, кроме двусторонних отношений, в центре нашей беседы, конечно, будет ситуация на Ближнем Востоке".

"На Ближнем Востоке происходит много событий. Иран - один из таких вопросов. Но также ситуация меняется в Сирии, в Ливии", - добавил Джайшанкар.

Лавров посетит Нью-Дели с рабочим визитом 15 января. Кроме переговоров с индийским коллегой, глава МИД РФ примет участие в ежегодной международной политологической конференции Raisina Dialogue.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияИранСирияРоссияЛивия
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