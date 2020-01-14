Глава МИД Шри-Ланки заявил о намерении вывести сотрудничество с Россией на новый уровень

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. Шри-Ланка намерена укреплять сотрудничество с Россией и вывести его на новый уровень. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел страны Динеш Гунавардена по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я воспользовался этой возможностью, чтобы выразить глубокую благодарность Шри-Ланки правительству Российской Федерации, которая всегда оказывает поддержку суверенитету и территориальной целостности Шри-Ланки. У нас есть глубокое чувство взаимопонимания, солидарности и взаимного уважения. Сегодня мы провели превосходную встречу и подтвердили намерение в дальнейшем укреплять двустороннее сотрудничество и трансформировать его в результативное взаимовыгодное партнерство", - сказал он.

По словам министра, на встрече с Лавровым обсуждалось продолжение политического диалога, а также развитие экономического и технического сотрудничества в рамках профильной двусторонней межправительственной комиссии. "Среди других сфер взаимодействия: сельское хозяйство, рыболовство, образование, торговля, инвестиции, обновляемая энергия и исследование природных ресурсов, безопасность и оборона, включая вопросы контртерроризма", - указал Гунавардена.

Ланкийский министр также отметил, что его страна рада приветствовать российских туристов. "Более 86 тыс. россиян посетили нашу страну в 2019 году, этому способствует прямое авиасообщение", - добавил он.

Борьба с терроризмом

Гунавардена заявил, что власти России и Шри-Ланки условились продолжать взаимодействие и обмен опытом в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркоторговлей.

"Наше сотрудничество в военно-технической сфере, которое определяется соответствующим межправительственным соглашением, активно и стабильно. Обе страны признают серьезную угрозу, исходящую от терроризма и экстремизма, наркоторговли и других форм организованной преступности для национальной, региональной и международной безопасности, и договорились продолжить сотрудничество в борьбе с ними, обмениваясь опытом и методами", - сказал он.

"Для этого будут укрепляться связи между профильными министерствами и ведомствами", - добавил Гунавардена.