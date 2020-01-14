Reuters: Лондон, Берлин, Париж запустят механизм разрешения споров по ядерной сделке Ирана

ТАСС, 14 января. Великобритания, Германия и Франция во вторник уведомят Евросоюз о том, что они запускают Механизм урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два европейских дипломатических источника.

По их информации, такое решение принято с целью сохранить СВПД путем обсуждения с Ираном. Собеседники отметили, что целью запуска механизма не является возобновление санкций ООН в отношении Тегерана.

Шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель на прошлой неделе заявил, что в Брюсселе не обсуждали применение этого механизма, однако не исключил, что он может быть задействован.

Будущее СВПД по иранской ядерной программе оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, заявив в начале январе о завершении этого процесса.