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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Reuters: Лондон, Берлин, Париж запустят механизм разрешения споров по ядерной сделке Ирана

По информации источников агентства, целью запуска механизма не является возобновление санкций ООН в отношении Тегерана

ТАСС, 14 января. Великобритания, Германия и Франция во вторник уведомят Евросоюз о том, что они запускают Механизм урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два европейских дипломатических источника.

По их информации, такое решение принято с целью сохранить СВПД путем обсуждения с Ираном. Собеседники отметили, что целью запуска механизма не является возобновление санкций ООН в отношении Тегерана.

Шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель на прошлой неделе заявил, что в Брюсселе не обсуждали применение этого механизма, однако не исключил, что он может быть задействован.

Будущее СВПД по иранской ядерной программе оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, заявив в начале январе о завершении этого процесса.

Теги
ГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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