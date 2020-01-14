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Рада предварительно одобрила поправки об отмене адвокатской монополии в судах

За соответствующий проект постановления проголосовали 295 депутатов при минимально требуемых 226

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины предварительно одобрила изменения в конституцию страны об отмене адвокатской монополии в судах, за исключением уголовных дел. За соответствующий проект постановления проголосовали 295 депутатов при минимально требуемых 226.

Изменениями предлагается дополнить положение о том, что "исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения", уточнением,что на уровне закона могут быть определены исключения относительно представительства в судах "в трудовых спорах, спорах относительно защиты социальных прав". Кроме того, такие исключения могут распространяться на представительство относительно "выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена".

Положения об адвокатской монополии, отмену которых инициировал президент Украины Владимир Зеленский, были закреплены в конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года. Адвокатская монополия вызвала большие споры в юридических кругах, поскольку ограничивала защиту в суде только лицами, имеющими адвокатские удостоверения.

3 сентября 2019 года Рада отправила указанный проект закона на экспертизу в Конституционный суд, где он получил положительный отклик. Для принятия в целом изменений в конституцию потребуется еще одно голосование в Раде на следующей очередной сессии, при этом необходимое количество голосов "за" должно составлять не менее 300.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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