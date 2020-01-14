Глава японского Совбеза посетит Россию

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура посетит Россию с 15 по 17 января. Об этом официально объявило во вторник японское правительство.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, Китамура планирует во время своего визита встретиться с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

В настоящее время Китамура сопровождает премьер-министра Японии Синдзо Абэ в его турне по странам зоны Персидского залива. Он отправится оттуда в Россию, не возвращаясь домой, отмечает Киодо.

Китамура был назначен на свой пост в сентябре прошлого года. Ранее он занимал пост главы Исследовательского бюро при кабинете министров - японской разведки.

Предшественник Китамуры на посту руководителя Совета национальной безопасности Сётаро Яти неоднократно встречался с Николаем Патрушевым.