Посол Ирана в РФ: в Тегеране ожидают визита Володина в ближайшее время

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в скором времени посетит Иран. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"Хотел бы проинформировать вас о том, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин скоро совершит визит в Иран", - сказал посол.

Он напомнил, что по инициативе Володина и председателя Меджлиса (парламента) Ирана Али Ардашира Лариджани была создана российско-иранская парламентская комиссия. "И как раз пройдет заседание этой комиссии в Тегеране. И есть очень хорошая возможность на полях этой комиссии обсуждать те проекты и ту деятельность, которые мы реализовываем на двустороннем уровне", - добавил дипломат.