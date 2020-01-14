Конте: неподписание договора о перемирии в Ливии не должно отвлекать от мирного процесса

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Неподписание соглашения о перемирии со стороны командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром не должно отвлекать от процесса стабилизации в Ливии. Такое мнение высказал итальянским журналистам во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам его переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире.

"Неподписание соглашения о перемирии со стороны Хафтара не должно нас отвлекать от процесса урегулирования и обеспечения режима прекращения огня", - сказал Конте в прямом включении на Facebook. Итальянский премьер также подтвердил, что в воскресенье в Берлине состоится конференция по урегулированию ливийского кризиса. Ранее Турция заявила, что после шага Хафтара это мероприятие бесполезно. Конте выразил надежду, что берлинская встреча, в которой, как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, должны принять участие российский лидер и ряд глав государств и правительств, станет возможностью встать на "рельсы политического решения ливийского кризиса".

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и силами ЛНА, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. По информации телеканала Al Arabiya, он уже вернулся в Бенгази. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".