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Посол Ирана отметил развитие отношений с Россией в сферах обороны и безопасности

По словам Казема Джалали, торгово-экономические отношения двух стран тоже развиваются

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Тегераном в сферах безопасности и обороны получили хорошее развитие за последние годы. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"Отношения между нашими двумя государствами по различным направлениям, на различных уровнях получили очень хорошее развитие. Я имею в виду области политики, культуры, обороны, безопасности. Мы становимся также свидетелями развития наших торгово-экономических отношений", - сказал посол Ирана.

В то же время дипломат указал, что уровень экономических отношений пока остается неудовлетворительным. "Объем товарооборота не соответствует нашим отношениям в других сферах, в частности в области политики", - добавил он.

Теги
Умаханов, Ильяс Магомед-СаламовичИранРоссия
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