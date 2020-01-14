Посол Ирана отметил развитие отношений с Россией в сферах обороны и безопасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Тегераном в сферах безопасности и обороны получили хорошее развитие за последние годы. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"Отношения между нашими двумя государствами по различным направлениям, на различных уровнях получили очень хорошее развитие. Я имею в виду области политики, культуры, обороны, безопасности. Мы становимся также свидетелями развития наших торгово-экономических отношений", - сказал посол Ирана.

В то же время дипломат указал, что уровень экономических отношений пока остается неудовлетворительным. "Объем товарооборота не соответствует нашим отношениям в других сферах, в частности в области политики", - добавил он.