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Рада рассмотрит изменения в конституции относительно децентрализации 24 января

Как сообщил глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, если КС не успеет к этому времени дать заключение по документу, то потребности во внеочередном заседании не будет

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины рассмотрит вопрос о децентрализации на внеочередном заседании 24 января. Об этом журналистам сообщил во вторник глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Да, будет (внеочередное заседание) по теме децентрализации", - сказал Арахамия, уточнив, что оно состоится 24 января.

При этом депутат уточнил, что если Конституционный суд не успеет к этому времени дать заключение по законопроекту "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", то потребности во внеочередном заседании не будет.

Проект конституции в части децентрализации власти был зарегистрирован в Верховной раде президентом Владимиром Зеленским 13 декабря 2019 года. Законопроект определен как неотложный. Позже Зеленский исправил некоторые положения своего же проекта и 29 декабря на сайте парламента появился обновленный вариант.

Процедура внесения изменений в конституцию требует, чтобы парламент одобрил направление проекта в Конституционный суд. Если КС даст положительный вывод, в сессионном зале нужно будет на одной сессии набрать 226 голосов, а затем на второй - 300.

Особый статус Донбасса - отдельным законом

Новый проект поправок в конституцию в сфере децентрализации власти, который президент направил 29 декабря на утверждение Верховной рады, вновь не содержит положения об особом статусе Донбасса. Президент в новом документе подтвердил унитарность государства, отказавшись от любой формы федерализации страны. При этом в новом законопроекте появилось положение о Севастополе, статус которого "определяется законами Украины", несмотря на воссоединение города с Россией. Верховная рада, говорится в документе, имеет право определять "статус административно-территориальных единиц, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины".

Главными нововведениями реформы административно-государственного устройства должны стать ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который возьмет функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины, а также создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружных и областных советов и исполкомов.

В начале сентября Зеленский поручил завершить реформу децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году. При этом особое положение территорий на востоке страны на конституционном уровне предусмотрено минскими соглашениями, и в преддверии "нормандского саммита" украинская сторона в рамках минской контактной группы подписала согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера".

Ранее Киев неоднократно обещал, что все это будет учтено в новом законопроекте о децентрализации. Сейчас предполагается, что особый статус Донбасса будет определен отдельным законом. 18 декабря Зеленский продлил еще на год закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который еще называют законом об особом статусе Донбасса. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил тогда, что парламент после Нового года намерен разработать новый закон об особом статусе Донбасса.

Референдум о воссоединении

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым и Севастополь частью России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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