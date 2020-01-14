Генсек НАТО и король Иордании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с королем Иордании Абдаллой II и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и развитие сотрудничества. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы НАТО.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал 14 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе короля Иордании Абдаллу II для проведения переговоров об интенсивном партнерстве Североатлантического альянса с Иорданией и о ситуации на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении НАТО. - Столтенберг отметил, что Иордания является одним из наиболее близких партнеров НАТО, с которыми альянс един в своей борьбе с международным терроризмом. Он подчеркнул необходимость сохранить и закрепить успехи в противодействии террористической организацией "Исламское государств" (ИГ, запрещена в России), чтобы она не смогла вернуться".

В свою очередь, Абдалла II поблагодарил НАТО "за огромную помощь в подготовке иорданской армии", назвав при этом генсека альянса "дорогим братом". Запись приветственных слов участников этой встречи также распространила пресс-служба альянса.

Кроме того, король Иордании принял участие в заседании Совета НАТО на уровне послов. Визит короля Иордании в штаб-квартиру НАТО прошел за закрытыми дверями без подходов к прессе.