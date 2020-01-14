{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Генсек НАТО и король Иордании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Встреча Йенса Столтенберга и Абдаллы II проходила за закрытыми дверями

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с королем Иордании Абдаллой II и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и развитие сотрудничества. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы НАТО.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал 14 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе короля Иордании Абдаллу II для проведения переговоров об интенсивном партнерстве Североатлантического альянса с Иорданией и о ситуации на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении НАТО. - Столтенберг отметил, что Иордания является одним из наиболее близких партнеров НАТО, с которыми альянс един в своей борьбе с международным терроризмом. Он подчеркнул необходимость сохранить и закрепить успехи в противодействии террористической организацией "Исламское государств" (ИГ, запрещена в России), чтобы она не смогла вернуться".

В свою очередь, Абдалла II поблагодарил НАТО "за огромную помощь в подготовке иорданской армии", назвав при этом генсека альянса "дорогим братом". Запись приветственных слов участников этой встречи также распространила пресс-служба альянса.

Кроме того, король Иордании принял участие в заседании Совета НАТО на уровне послов. Визит короля Иордании в штаб-квартиру НАТО прошел за закрытыми дверями без подходов к прессе.

Теги
ИорданияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Дело Кирилла Вышинского
Суд Киева отложил заседание по делу Вышинского до 31 марта
Перерыв объявлен для того, чтобы прокуратура могла подготовить свои замечания по поводу заявленного ходатайства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС