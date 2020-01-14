Вучич: Черногория должна обсуждать спорный закон с Сербской православной церковью

БЕЛГРАД, 14 января. /ТАСС/. Диалог по вопросу спорного закона о свободе вероисповедания в Черногории должен вестись не с Черногорско-Приморской митрополией, а с самой Сербской православной церковью (СПЦ). Такое мнение высказал во вторник журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"Черногорские власти всегда говорят о митрополии Черногорско-Приморской [епархия Сербской православной церкви на территории Черногории]. Разговор должен вестись с Сербской православной церковью. СПЦ определит, кто будет участвовать, - митрополия, несколько епархий или кто-то другой, но митрополия Черногорско-Приморская не является какой-то особой митрополией", - считает сербский лидер.

Вучич заявил, что не обсуждал кризис в Черногории с президентом этой страны Мило Джукановичем, однако Белград начал определенные дипломатические действия в связи с нарушением прав сербского народа вследствие принятия закона о свободе вероисповедания.

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви проходят в эти дни в Черногории, Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря парламент страны большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент страны Мило Джуканович.

Ранее Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая монастырь Острог.