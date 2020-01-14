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Кризис на Украине
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Антикоррупционный суд Украины обязал открыть дело против Порошенко и администрации Обамы

Также в контексте этого дела упоминается имя бывшего вице-президента США Джозефа Байдена
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и Барак Обама, 2014 год Николай Лазаренко/ТАСС
Описание
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и Барак Обама, 2014 год
© Николай Лазаренко/ТАСС

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата государственной власти в стране и коррупции, в контексте которых упоминаются имена экс-президента США Барака Обамы, экс-президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко", - написал он на своей странице в Facebook. При этом Кузьмин упомянул и имя Байдена, а также приложил соответствующую копию постановления суда.

Депутат пояснил, что "теперь детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть на Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 млрд долларов США, о которых писал личный адвокат [президента США Дональда] Трампа [Рудольф] Джулиани". "Джулиани не только обвинил Обаму и Порошенко в сговоре с целью захвата власти на Украине, но и утверждал, что украденные на Украине деньги присваивались Порошенко, [Хиллари] Клинтон и Байденом в пропорции 30/70", - добавил он.

В целом Кузьмин назвал постановление суда "беспрецедентным по своему историческому значению" и выразил надежду на то, что к расследованию дела подключатся юристы и спецслужбы как США, так и европейских структур. Оппозиционер также призвал президента Украины Владимира Зеленского "оказать всяческое содействие следствию, в рамках которого должна быть дана правовая оценка событиям 2014 года в Киеве и в Донбассе".

О том, что украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" направила в НАБУ заявление о коррупционных преступлениях на Украине, в контексте которых упоминаются имена Обамы, Байдена и Порошенко, Кузьмин сообщил 17 декабря. Однако после этого дело заведено не было, в связи с чем депутат обратился в ВАСУ с заявлением о бездеятельности НАБУ. Тогда он заявил, что данное заявление оппозиция направила в Бюро после публикации Джулиани о коррупционном сговоре Обамы, Порошенко и Байдена в разграблении государственного бюджета Украины. По его словам, если заявления Джулиани найдут свое подтверждение в ходе следствия, "то украинскому народу и международной общественности может быть представлена новая версия событий на "майдане" и роли руководства США в этих событиях, в корне отличающаяся от официальной".

Теги
Обама, БаракУкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеБайден, Джозеф (Джо)Клинтон, ХиллариДжулиани, Рудольф
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