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Власти Судана обвинили сотрудников одного из разведуправлений в организации мятежа

По словам министра культуры и информации Фейсала Мухаммеда Салеха, пострадавших в результате этой акции нет

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Мятеж сотрудников одного из разведывательных управлений Судана произошел в Хартуме. Об этом заявил во вторник министр культуры и информации, официальный представитель правительства страны Фейсал Мухаммед Салех. Он зачитал в эфире гостелевидения заявление кабинета министров Судана.

"В некоторых районах столицы произошел мятеж сил оперативного управления Службы общей разведки, - говорится в сообщении. - Бойцы управления вышли на улицы, перекрыли несколько дорог и открыли стрельбу в воздух". Произошедшее квалифицируется как ограниченный мятеж, отметил он.

По словам министра, жертв в результате этих событий в столице нет. "Власти страны продолжают усилия, чтобы убедить зачинщиков бунта сложить оружие регулярным силам и сдаться", - сказал он, призвав граждан избегать районов перестрелок, чтобы правоохранительные органы могли навести порядок.

Тем временем заместитель главы управляющего Суверенного совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), в подчинении которого находятся Силы быстрого реагирования, обвинил в организации саботажа в Хартуме бывшего главу Национальной службы разведки и безопасности Судана Салаха Гоша, подавшего в отставку в апреле прошлого года сразу после военного переворота и отстранения от власти в Судане президента Омара аль-Башира.

Во вторник в суданской столице произошла перестрелка между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб Судана. По данным телеканалов Al Jazeera и Al Hadath, после этого власти Судана закрыли международный аэропорт Хартума и воздушное пространство страны для полетов.

Еще несколько месяцев назад было объявлено о планах реструктуризации служб безопасности Судана, в рамках которой оперативное управление Службы общей разведки подлежало расформированию, а его аппарат, насчитывающий до 10 тыс/ бойцов, должен был быть переведен на службу в армию или в Силы быстрого реагирования. Часть персонала предполагалось отправить в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсации. Однако сотрудники управления в знак протеста подняли бунт.

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Судан
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