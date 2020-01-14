Замглавы МИД РФ обсудил с послами Турции и Египта ливийское урегулирование

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Турции Мехмет Самсар обсудили во вторник дальнейшую координацию усилий двух стран по содействию урегулированию ливийского кризиса в контексте прошедших в Москве межливийских мирных переговоров и подготовки к конференции по Ливии в Берлине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшей координации усилий России и Турции по содействию урегулированию ливийского кризиса в контексте прошедших в Москве 13 января по совместной российско-турецкой инициативе межливийских мирных переговоров и подготовки к международной конференции по Ливии в Берлине", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, российский представитель провел встречу с послом Египта Ихаб Насром.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно путей урегулирования ситуации в Ливии в контексте подготовки к предстоящей международной конференции в Берлине", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в МИД РФ, обе встречи состоялись по инициативе турецкого и египетского дипломатов.

13 января представители противоборствующих сторон в Ливии приняли участие в переговорах по урегулированию в российской столице. По итогам конференции, прошедшей под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, члены делегации расположенного в Триполи Правительства национального согласия подписали соглашение о прекращении огня. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее покинул Москву без подписания документа.

Международная конференция по Ливии в Берлине намечена на 19 января.

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