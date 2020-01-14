В Нацразведке США заявили, что у России есть заинтересованность во вмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Россия, Китай и Иран заинтересованы и обладают возможностями для вероятного вмешательства во всеобщие выборы, которые пройдут в США в ноябре нынешнего года. Такое мнение во вторник выразила координатор аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон.

Она утверждает, что у "России, Китая и Ирана есть возможности и интерес" к вероятному вмешательству в выборы в этом году. "Они извлекли уроки из того объема информации, который мы опубликовали, <...> и они усовершенствовали свои собственные возможности", - считает Пирсон.

По ее версии, "направленные против выборов угрозы стали острее, разнообразнее и изощреннее" по сравнению с ситуацией в 2016 году. "Эта проблема связана не только с Россией. Это первоочередной приоритет национальной безопасности", - сказала она.

Координатор рассказала, что над обеспечением безопасности выборов работают, в частности, представители Министерства внутренней безопасности (МВБ), Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства национальной безопасности (АНБ) и аппарата директора Нацразведки.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием таких якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер, которого назначили для этого на пост спецпрокурора. 18 апреля прошлого года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы президента США Дональда Трампа с Россией.

Американский лидер неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США. Никаких доказательств причастности властей России к предполагаемому вмешательству в ход американских выборов 2016 года администрация США не предоставила.