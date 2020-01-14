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В США заявили, что соперничество с Россией и Китаем не должно перерастать в конфликт

Начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл отметил, что его страна хочет соревнования, а не конфликта

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и Пекином, несмотря на провозглашенное Стратегией национальной обороны США соперничество крупных держав. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, выступая во вторник в Атлантическом совете в американской столице.

"Соперничество великих держав не обязательно означает их конфликт. Если честно, мы не хотим конфликта великих держав. Мы хотим, чтобы было соревнование, которое не перерастало бы в конфликт", - сказал он.

По словам Макконвилла, больше всего США беспокоит ядерный потенциал России и Китая. "В конечном счете ядерное оружие создает угрозу самому существованию [Соединенных Штатов]. Мы ни в коем случае не хотим вступать в ядерную войну", - подчеркнул он. "Никто не хочет допустить обмена ядерными ударами между великими державами", - добавил генерал.

США представили 19 января 2018 года первую за 10 лет новую редакцию своей Стратегии национальной обороны. В ней они провозгласили, что возвращаются к эпохе соперничества великих держав, и обозначили РФ и КНР в качестве своих стратегических соперников.

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