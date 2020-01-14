СМИ: экс-глава МВД Боливии задержан для дачи показаний по коррупционному делу

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Полиция Боливии задержала экс-главу МВД Карлоса Ромеро и доставила его в прокуратуру для дачи показаний по коррупционному делу. Об этом сообщила во вторник газета El Deber.

По ее данным, бывший чиновник был задержан на выходе из больницы, куда он был доставлен на машине скорой помощи 10 января с высоким давлением и сильными болями.

Ранее Ромеро не явился на допрос по делу о коррупции в Управление по борьбе с наркотиками.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Новые выборы назначены на 3 мая.