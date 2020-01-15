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Кризис в Сирии

На севере Сирии жители массово возвращаются в город Дейр-эз-Зор

Более трех лет он находился в осаде боевиков

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР /Сирия/. Жители массово возвращаются в крупнейший на севере Сирии город Дейр-эз-Зор, который в течение трех с лишним лет находился в осаде боевиков.

Как рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон, в настоящее время фиксируется массовый всплеск возвращения мирных жителей в город. Во многом это происходит благодаря понтонному мосту через реку Евфрат, который прошлой осенью построили сирийские специалисты при помощи российских военных. Сооружение было воздвигнуто взамен уничтоженного боевиками столетнего моста.

Около 85% построек Дейр-эз-Зора было разрушено авиаударами возглавляемой США международной коалиции. По информации российских военнослужащих, местные власти готовы самостоятельно восстанавливать город, однако для этого не хватает людей.

В настоящее время в Дейр-эз-Зоре живет около 200 тыс. человек. В 2014-2017 годах город находился в осаде со стороны боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

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