Демократы на теледебатах в Айове затронули ДСНВ и ситуацию на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), вопрос о ядерной сделке с Ираном, развертывание американских войск на Ближнем Востоке, а также тема импичмента президента Дональда Трампа были в центре внимания участников первых в 2020 году общенациональных теледебатов претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии. На сцену конференц-зала Университета Дрейка в Де-Мойне (штат Айова) вышли бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и миллиардер из Калифорнии Том Стейер. Трансляцию теледебатов вела телекомпания CNN.

Перспективы ДСНВ

По мнению Буттеджаджа, возможности продления ДСНВ между Россией и США уменьшились за время пребывания Трампа на посту президента. Как отметил экс-мэр Саут-Бенда, перед США "стоит множество вызовов, касающихся нераспространения ядерного оружия по всему миру". "Мы, как представляется, находимся еще дальше от возможности работы с Россией по таким темам, как продление ДСНВ, - подчеркнул он - Мы должны двигаться в направлении снижения, а не роста ядерной угрозы".

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Контингент США на Ближнем Востоке

Участники теледебатов разошлись во мнениях относительно того, необходимо ли сохранять американский контингент на Ближнем Востоке: Джозеф Байден и Эми Клобушар высказались за сохранение войск в регионе, а Элизабет Уоррен и Берни Сандерс считают возможным их вывод. "Думаю, было бы ошибкой выводить тот небольшой контингент, который сейчас находится там и перед которым поставлена задача вести операции против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), - отметил Байден.

По словам Сандерса, "американцам просто надоели эти бесконечные войны, которые обходятся в триллионы долларов", а Уоррен отметила, что в случае избрания на пост президента она "выведет боевые части" и сосредоточит основное внимание на других угрозах, в первую очередь на кибертерроризме.

Пит Буттеджадж, проходивший ранее службу в Афганистане, убежден, что США "могут участвовать в решении проблем региона, однако обязательства по развертыванию войск не должны быть бессрочными".

Миллиардер Том Стейер также считает, что США "тратят поразительно много" на военные цели, и выразил мнение, что ему, как человеку, не занимавшемуся ранее политикой, проще оценивать всю картину в целом.

Ситуация вокруг Ирана

Участники теледебатов высказались за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) и подвергли критике Трампа за выход из этого соглашения. По мнению Байдена, США следует заручится поддержкой союзников и "заставить Иран вернуться к выполнению соглашения", оказав на Тегеран "тот же нажим", который оказывался ранее.

Как подчеркнул Буттеджадж, приоритетной задачей для США является недопущение Ирана к ядерному оружию. По его мнению, администрация Трампа "значительно осложнила достижение этой цели" и, выйдя из СВДП, "сделала более опасной ситуацию в регионе и дала начало целой цепи событий, которые могут привести на грань войны".

Перспективы импичмента Трампа для Байдена

Одним из основных в ходе теледебатов был вопрос о процедуре импичмента Трампа в Конгрессе США. В частности, Джозефу Байдену, который сейчас лидирует по итогам общенациональных опросов среди потенциальных избирателей-демократов, был задан вопрос о том, будет ли ему сложнее вести предвыборную кампанию в случае, если в Сенате действующий президент будет оправдан.

"Это к делу не относится, - заявил Байден.- У Нэнси Пелоси [спикера нижней палаты Конгресса] и Палаты представителей нет иного выбора, кроме как двигаться вперед. Он [Трамп] на самом деле совершил правонарушения, подпадающие под импичмент". "Мы, американцы, сможем преодолеть последствия четырех лет пребывания Дональда Трампа на посту президента, - подчеркнул он в заключении, - но восемь лет пребывания Трампа в Белом доме привели бы к настоящей катастрофе и фундаментально изменили бы страну".

Две статьи обвинения против Трампа - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - были утверждены демократами еще 18 декабря, а голосование по резолюции о передаче в Сенат обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента Трампа ожидается в среду. Во время судебного процесса сенаторы будут выполнять функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступит стороной обвинения. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 из 100 мест.

Миллиардер - борец за экологию

Миллиардер из Калифорнии Том Стейер пообещал в случае избрания на пост президента в первый же день пребывания в Белом доме ввести "чрезвычайное положение в области экологии". "Я просто потрясен тем, что я - единственный среди участников этих теледебатов, кто поднимает эту тему, - заявил он. - Я предприму чрезвычайные меры в том, что касается климата". При этом он пообещал заняться судьбой тех районов США, где "трудно дышать и где есть проблемы с питьевой водой". По его словам, программа борьбы с последствиями климатических изменений предусматривает "создание миллионов новых рабочих мест". "Нанести поражение Трампу на выборах можно только за счет выдвижения инициатив в области экономики и у меня есть опыт и возможности для того, чтобы показать, что он проводит провальную политику", - добавил Стейер.

20 дней до первых кокусов в Айове

Теделебаты в Де-Мойне состоялись всего за 20 дней до первых в ходе нынешнего избирательного цикла собраний партийных активистов (кокусы) 3 февраля в штате Айова, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. Процесс выдвижения делегатов завершится 16 июня и 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) состоится национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.