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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Посол ЕС: Россия и Евросоюз в 2019 году заложили фундамент "минимального доверия"

Маркус Эдерер подчеркнул, что нужно воспользоваться этим окном возможностей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Положительные изменения в отношениях между Россией и Евросоюзом, произошедшие в минувшем году, заложили платформу минимального доверия, и эти возможности необходимо использовать. Об этом заявил в среду глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"Нам нужно внимательно осмыслить целый ряд положительных изменений, которые произошли в прошлом году: Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), в результате минского процесса мы увидели успех трехсторонних переговоров по газу, - сказал Эдерер. - Тем самым сформирована платформа минимального доверия, которая даст нам возможность двигаться дальше".

По мнению посла ЕС, "нужно воспользоваться этим окном возможностей". В то же время, отметил Эдерер, "как говорят дипломаты, для того, чтобы танцевать танго нужны двое, одному не получится".

Теги
РоссияЭдерер, МаркусГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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