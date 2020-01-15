Посол ЕС: Россия и Евросоюз в 2019 году заложили фундамент "минимального доверия"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Положительные изменения в отношениях между Россией и Евросоюзом, произошедшие в минувшем году, заложили платформу минимального доверия, и эти возможности необходимо использовать. Об этом заявил в среду глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"Нам нужно внимательно осмыслить целый ряд положительных изменений, которые произошли в прошлом году: Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), в результате минского процесса мы увидели успех трехсторонних переговоров по газу, - сказал Эдерер. - Тем самым сформирована платформа минимального доверия, которая даст нам возможность двигаться дальше".

По мнению посла ЕС, "нужно воспользоваться этим окном возможностей". В то же время, отметил Эдерер, "как говорят дипломаты, для того, чтобы танцевать танго нужны двое, одному не получится".