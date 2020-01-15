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В Южной Осетии заявили, что грузинский военный беспилотник нарушил границу республики

В КГБ Южной Осетии сообщили, что дрон в течение четырех часов летел вдоль линии государственной границы, а затем изменил направление и углубился на территорию республики

ЦХИНВАЛ, 15 января. /ТАСС/. Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Грузии нарушил государственную границу Республики Южная Осетия (РЮО), сообщила в среду пресс-служба республиканского КГБ.

"14 января текущего года в районе населенного пункта Уиста (Цнелис) зафиксирован факт нарушения грузинским БПЛА военного образца государственной границы Республики Южная Осетия и Грузии. В течение четырех часов беспилотник в явно разведывательных целях осуществлял полет вдоль линии прохождения государственной границы, затем изменил направление и углубился на территорию РЮО, совершил облет <...> и через некоторое время убыл в обратном движении", - говорится в сообщении.

В КГБ подчеркнули, что это нарушение "свидетельствует о намерениях официального Тбилиси продолжить дальнейшую эскалацию напряженности на югоосетино-грузинской границе".

Комитет госбезопасности еще раз подчеркивает, что действия грузинской стороны не способствуют стабилизации обстановки на государственной границе РЮО и являются угрозой региональной безопасности.

Теги
ГрузияЮжная Осетия
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