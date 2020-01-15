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МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Египта из-за ситуации с Anadolu

Ведомство призвало Каир к немедленному освобождению сотрудников агентства

ТАСС, 15 января. МИД Турции в среду вызвал временного поверенного в делах Египта в Анкаре в связи с задержанием в Каире четырех сотрудников агентства Anadolu. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Внешнеполитическое ведомство осудило действия Каира и призвало к немедленному освобождению сотрудников агентства. Отмечается, что Анкара восприняла этот шаг как попытку давления на турецкие СМИ.

Ранее Anadolu сообщило, что во вторник вечером египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырех сотрудников, среди которых один гражданин Турции.

Теги
ТурцияЕгипет
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