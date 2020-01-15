Еврокомиссар Юрова отметила освободительную роль Красной армии во Второй мировой войне

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Забывать об освободительной роли солдат Красной армии в годы Второй мировой войны недопустимо. Об этом заявила в среду Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) и еврокомиссар по вопросам транспарентности. Она выступала на пленарной сессии Европейского парламента, выступление транслировала из Страсбурга телеслужба ЕК.

"Нельзя забывать того, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы в борьбе против нацистской Германии", - подчеркнула Юрова, выступая в рамках дебатов о недопустимости фальсификации истории.

Она напомнила, что Красная армия "играла решающую роль, в частности, в освобождении лагерей Аушвиц и Биркенау". "И нам следует помнить об этом. И мы отпразднуем это освобождение 27 января", - подчеркнула Юрова.

"Европейская комиссия отвергает все лживые утверждения, которые фальсифицируют события Второй мировой войны", - заявила она в своем выступлении. Еврокомиссар подчеркнула, что "фальсификация истории представляет собой угрозу для демократии".

В то же время в своей речи перед депутатами Европарламента еврокомиссар повела речь о "коммунистическом иге", под которым, по ее словам, "в течение многих десятилетий находились страны Центральной и Восточной Европы". Она напомнила также о том, что Европейский союз принял решение отмечать 23 августа "память жертв тоталитаризма". "Европейская комиссия призывает страны ЕС подумать о том, как отменить этот день памяти", - добавила Юрова.

В связи с этим она также утверждала, что пакт Молотова - Риббентропа "стал основой для возникновения Второй мировой войны", так как "позволил осуществить нападение на Польшу". Она утверждала и об "оккупации стран Балтии" советским режимом.