Пелоси предложила кандидатуры семи обвинителей в рамках импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала кандидатуры семи обвинителей в рамках импичмента президента США Дональда Трампа. Объявление она сделала в среду на пресс-конференции в Капитолии.

В список вошли глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия. Эти законодатели в случае одобрения резолюции о передаче в Сенат обвинительного заключения в отношении Трампа будут уполномочены представлять нижнюю палату на судебном процессе в верхней палате.

Голосование по резолюции назначено на среду. Оно также позволит выделить средства из бюджета на проведение судебного процесса в Сенате.

24 сентября 2019 года Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Во время судебного процесса сенаторы будут выполнять функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. Трамп ранее неоднократно критиковал демократов за то, что они задерживают передачу обвинительного заключения в Сенат.