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СМИ: украинские силовики проводят обыски у главы Государственной налоговой службы

Службы безопасности Украины сообщила о разоблачении преступной деятельности должностных лиц ГНС, которые способствовали в выводе в теневой сектор экономики около $20,8 млн ежемесячно

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски у председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергея Верланова.

"В налоговых службах нескольких областей, а также у председателя ГНС Сергея Верланова проводятся обыски", - сообщило в среду агентство "Укринформ". Какой орган проводит обыски, а также в рамках какого дела, не уточняется.

В то же время в среду пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о разоблачении преступной деятельности должностных лиц ГНС, которые способствовали выводу в теневой сектор экономики более 500 млн гривен (около $20,8 млн) ежемесячно. "Оперативники установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду конвертационно-транзитных групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - пояснили в СБУ.

К реализации схемы, по информации пресс-службы, причастны должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС и служащие ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и в Киеве.

Между тем, пресс-служба ГНС сообщила в среду вечером, что в ведомстве якобы проходят "плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ". "Никаких обысков у главы ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - сказано в сообщении. Другие подробности в нем не приводятся.

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