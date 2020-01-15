НАТО будет наблюдать за стратегическими учениями РФ "Кавказ-2020"

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс будет пристально наблюдать за проведением российских стратегических учений "Кавказ-2020", которые запланированы на осень 2020 года. Об этом сообщил журналистам в среду военный источник в НАТО по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов.

"НАТО будет пристально наблюдать за проведением российских командно-штабных учений "Кавказ-2020". Безусловно, мы очень заинтересованы в том, чтобы знать, к чему готовится Россия, поэтому множество внимательных глаз будет следить за учениями "Кавказ-2020", - заявил он.

В то же время представитель НАТО отметил, что альянс не намерен проводить какие-либо собственные маневры в качестве мер реагирования на эти учения. "Тренировочная деятельность НАТО никак не привязана к российским учениям, наши военные проводят свои собственные учения по собственному плану", - отметил он.

Ранее другой источник в НАТО сообщил ТАСС, что на заседании Военного комитета подробно обсуждались вопросы расширения военной деятельности альянса в Черноморском регионе, включая воздушную разведывательную деятельность, проведение морских миссий, а также учений "как военных НАТО, так и совместных с региональными партнерами - Грузией и Украиной".

Российские вооруженные силы проведут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" в сентябре этого года. По информации Минобороны РФ, в них примут участие военнослужащие из 17 стран. Всего в 2020 году в России запланировано более 4800 учений различного масштаба.