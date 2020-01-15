{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

НАТО будет наблюдать за стратегическими учениями РФ "Кавказ-2020"

Представитель НАТО отметил, что альянс не намерен проводить какие-либо собственные маневры в качестве мер реагирования на эти учения

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс будет пристально наблюдать за проведением российских стратегических учений "Кавказ-2020", которые запланированы на осень 2020 года. Об этом сообщил журналистам в среду военный источник в НАТО по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов.

"НАТО будет пристально наблюдать за проведением российских командно-штабных учений "Кавказ-2020". Безусловно, мы очень заинтересованы в том, чтобы знать, к чему готовится Россия, поэтому множество внимательных глаз будет следить за учениями "Кавказ-2020", - заявил он.

В то же время представитель НАТО отметил, что альянс не намерен проводить какие-либо собственные маневры в качестве мер реагирования на эти учения. "Тренировочная деятельность НАТО никак не привязана к российским учениям, наши военные проводят свои собственные учения по собственному плану", - отметил он.

Ранее другой источник в НАТО сообщил ТАСС, что на заседании Военного комитета подробно обсуждались вопросы расширения военной деятельности альянса в Черноморском регионе, включая воздушную разведывательную деятельность, проведение морских миссий, а также учений "как военных НАТО, так и совместных с региональными партнерами - Грузией и Украиной".

Российские вооруженные силы проведут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" в сентябре этого года. По информации Минобороны РФ, в них примут участие военнослужащие из 17 стран. Всего в 2020 году в России запланировано более 4800 учений различного масштаба.

Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Источник: НАТО не обсуждает возможность проведения каких-либо операций в Ливии
Ранее входящая в НАТО Турция объявила об отправке своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем, большинство европейских государств НАТО это решение осудили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС