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Ереванский суд освободил из-под стражи бывшего замминистра обороны Армении Григоряна

Он был арестован по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении чужого имущества

ЕРЕВАН, 15 января. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в среду в ходе заседания принял решение освободить из-под стражи бывшего заместителя министра обороны Армении генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, который был арестован по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении чужого имущества. Заседание суда транслировали местные новостные порталы.

"Суд постановил освободить Григоряна, учитывая состояние его здоровья, и применить подписку о невыезде в качестве меры пресечения", - заявил судья Мнацакан Мартиросян.

Бывший замминистра обороны, экс-депутат парламента Армении Манвел Григорян был арестован в июне 2018 года. Служба национальной безопасности страны инкриминировала ему незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов, а затем дополнила обвинение статьей о присвоении чужого имущества.

Хотя, по данным адвокатов Григоряна, у него есть серьезные проблемы со здоровьем, несовместимые с арестом, суд неоднократно отклонял ходатайства об изменении меры пресечения в отношении бывшего замминистра.

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