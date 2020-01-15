В Раде сообщили, что закон об открытии рынка земли могут рассмотреть в феврале

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины может рассмотреть во втором чтении законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли, в феврале 2020 года. Об этом в среду заявила заместитель председателя президентской фракции "Слуга народа" в Раде Евгения Кравчук.

"Я пока не вижу сигналов, что мы будем рассматривать земельную реформу на этой неделе или на каких-то внеочередных заседаниях. Могу сказать, когда это может начаться - в феврале ", - сказала Кравчук в эфире радио "Новое время".

По ее словам, в законопроект предложили более 4 тыс. поправок, чтобы затянуть время рассмотрения его в парламенте.

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли. Это одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для выделения Украине очередного кредита.

С объявлением о необходимости узаконить куплю-продажу земли в стране начались акции протеста. 17 декабря 2019 года возле здания Верховной рады произошли массовые столкновения участников акции с полицией, в результате которой пострадали как протестующие, так и силовики. С тех пор аграрии систематически перекрывают международные трассы, блокируют проезды во многих городах Украины. Сейчас возе Верховной рады и в правительственном квартале в Киеве аграрии объявили бессрочную акцию протеста. С раннего утра они ходят по пешеходным переходам в обе стороны, мешая продвижению автотранспорта. Пропускают только общественный транспорт и спецтранспорт. Аграрии считают, что после открытия рынка земли ее скупят местные олигархи и иностранцы.

Власть идет на уступки

13 ноября 2019 года Верховная рада в первом чтении проголосовала за проект закона о рынке земли. Законопроект поддержали только депутаты от "Слуги народа" - 227 парламентариев и 13 внефракционных депутатов. Фракции "Батькивщина, "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступили категорически против законопроекта в данной редакции.

Ко второму чтению проекта закона подали более 4 тыс. поправок. В частности, был снижен порог максимальной концентрации земли в одних руках с 210 тыс. га до 10 тыс. га (как физлицами, так и компаниями) и предусмотрен запрет на приобретение сельхозземель иностранцами до того, как это будет разрешено на всеукраинском референдуме. При этом запрет на приобретение земли для граждан РФ будет действовать на постоянной основе.

Проект также вводит запрет на покупку земель в 50-километровой зоне по периметру государственной границы Украины. Минимальная стоимость 1 га земли не может стоить менее 25-30 тыс. гривен ($1,04 - $1,25 тыс. по текущему курсу). Покупать землю можно будет только по безналичному расчету и после того, как будет доказано происхождение этих средств. Земля станет предметом залога, и благодаря этому аграрии смогут привлекать кредиты в банках.