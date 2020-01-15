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США заключили контракт на создание гиперзвукового оружия для сухопутных войск на $31,9 млн

Испытательный полет OpFires намечен на 2022 год

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) Министерства обороны США подписало с крупнейшим американским оборонным концерном Lockheed Martin контракт на выполнение очередного этапа работ по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения в интересах Сухопутных войск (СВ) страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба Lockheed Martin.

"DARPA заключило с Lockheed Martin контракт стоимостью $31,9 млн на проведение третьего этапа работ по созданию системы вооружения OpFires. В рамках этой программы предполагается разработка и создание инновационной гиперзвуковой ракеты сухопутного базирования с ускорителем и планирующим боевым блоком, которая будет способна преодолеть современную систему противовоздушной обороны противника и быстро уничтожить наиболее важные цели", - сообщили в Lockheed Martin.

Предполагается, что облик новой ракеты будет определен в конце 2021 года, в этом же году состоятся испытания ее отдельных компонентов и подсистем. Испытательный полет OpFires намечен на 2022 год.

"Ракета OpFires обеспечит СВ США возможностью быстрого поражения целей с позиций, предсказать которые заранее невозможно", - сообщил директор программ по развитию перспективного тактического и ударного ракетного вооружения Lockheed Martin Хади Мурад. Он добавил, что новая ракетная система будет "высокоманевренной".

Концерн Lockheed Martin является одним из крупнейших американских разработчиков гиперзвуковой техники.

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