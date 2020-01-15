В США заявили, что Китай сокращает экономическую помощь Венесуэле

ТАСС, 15 января. Китай сокращает экономическую помощь действующему правительству Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Свое мнение он озвучил в среду агентству Reuters.

Абрамс отметил, что США "неизвестно о каких-либо новых китайских кредитах или инвестициях" Венесуэле в 2019 году. Спецпредставитель считает, что это происходит из-за озабоченности властей КНР ростом коррупции в латиноамериканской стране и неэффективной экономической политикой Мадуро.

Абрамс также добавил, что спад заинтересованности Китая и экономические санкции вынуждают Каракас больше полагаться на помощь России.

Комментируя агентству слова американского представителя, в МИД КНР заявили, что Пекин частично приостановил сотрудничество с Венесуэлой из-за "санкций и некоторых других факторов".