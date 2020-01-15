{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

В США заявили, что Китай сокращает экономическую помощь Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс считает, что спад заинтересованности Китая и экономические санкции вынуждают Каракас больше полагаться на помощь России

ТАСС, 15 января. Китай сокращает экономическую помощь действующему правительству Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Свое мнение он озвучил в среду агентству Reuters.

Абрамс отметил, что США "неизвестно о каких-либо новых китайских кредитах или инвестициях" Венесуэле в 2019 году. Спецпредставитель считает, что это происходит из-за озабоченности властей КНР ростом коррупции в латиноамериканской стране и неэффективной экономической политикой Мадуро.

Абрамс также добавил, что спад заинтересованности Китая и экономические санкции вынуждают Каракас больше полагаться на помощь России.

Комментируя агентству слова американского представителя, в МИД КНР заявили, что Пекин частично приостановил сотрудничество с Венесуэлой из-за "санкций и некоторых других факторов".

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаКитайПолитический кризис в Венесуэле
Реклама на ТАСС
Глава ЕК: решение о продлении переговоров по торговому договору с ЕС остается за Лондоном
Урсула фон дер Ляйен уточнила, что переговоры начнутся в конце февраля - начале марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС