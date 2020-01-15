Израиль нанес удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Израильские истребители поразили в среду несколько военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории ранее в тот же день. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Ранее сегодня (15 декабря) несколько ракет были запущены из сектора Газа по израильской территории. Некоторое время назад в ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в северной части сектора Газа, включая мастерскую по производству оружия и военный лагерь", - говорится в распространенном военными заявлении.

В пресс-службе добавили, что "армия Израиля очень серьезно относится к обстрелам израильской территории и будет продолжать делать все необходимое для предотвращения любых попыток нанесения ущерба израильскому гражданскому населению". Военные отметили, что правящее в анклаве с 2007 года радикальное движение ХАМАС "несет ответственность за все события, происходящие в секторе Газа".

Ранее в среду палестинские радикалы выпустили из Газы четыре ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Этот обстрел израильской территории из сектора стал первым в 2020 году.