Колумбия осуждает нападение на венесуэльских депутатов

БОГОТА, 16 января. /ТАСС/. Власти Колумбии осудили нападение неизвестных вооруженных людей на депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента, контролируемого оппозицией) Венесуэлы, которое произошло ранее в среду у здания парламента. Соответствующее заявление в среду распространил колумбийский МИД.

"МИД от имени правительства Колумбии осуждает акты насилия, в частности нападение с применением огнестрельного оружия на группу депутатов, готовившихся войти в федеральный законодательный дворец, со стороны вооруженных групп, связанных с режимом [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро", - говорится в документе, текст которого был опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что Богота сожалеет, что атаки на парламентариев произошли "в присутствии органов государственной безопасности, которые позволили этим вооруженным группам действовать в условиях полной безнаказанности". "Колумбия с глубокой обеспокоенностью следит за событиями в Венесуэле и призывает международное сообщество решительно осудить эти акты насилия, совершаемые режимом [Мадуро], и присоединиться к международному давлению на диктатуру, которая не признает верховенство права", - подчеркивается в документе.

Ранее газета El Nacional сообщила, что группа венесуэльских депутатов от оппозиции подверглась нападению со стороны неизвестных вооруженных людей возле здания Национальной ассамблеи. Депутат Дельса Солорсано в Twitter сообщила, что ее машина подверглась обстрелу.

Ситуация в Венесуэле

5 января депутат Луис Парра, который является оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.