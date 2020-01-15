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Украинские СМИ опубликовали "скандальную прослушку" кабмина

Ее подлинность не установлена
Премьер Украины Алексей Гончарук REUTERS/Gleb Garanich
Описание
Премьер Украины Алексей Гончарук
© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Украинские СМИ распространили аудиозаписи якобы закрытого совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука с представителями кабинета министров и руководством Национального банка, где он назвал себя и главу государства "профанами" в экономике, однако в правительстве страны не комментируют эту информацию.

"Пресс-служба кабинета министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видеозаписи, которые распространяются в сети Интернет", - сообщила в среду вечером пресс-служба украинского правительства.

Накануне на созданном в среду YouTube-канале под названием "Как обмануть президента" было опубликовано два аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (глава Минфина - прим. ТАСС), Яков Смолий (глава НБУ), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ), Юлия Ковалив (замглавы Офиса президента) собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - гласит подпись под первым роликом.

Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. В свою очередь, якобы Гончарук на записи признает, что он сам - "профан" в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы Минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. По неподтвержденной информации, может быть опубликовано до 14 таких аудиороликов.

В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке. Между тем, пресс-служба кабмина Украины опровергла это. "Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

В настоящее время пока не было какой-либо реакции на обнародованные записи ни со стороны официальных лиц, ни со стороны правоохранительных органов.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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