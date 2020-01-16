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В Сеуле назвали безрезультатным очередной раунд диалога о содержании американских войск

Это был уже шестой раунд переговоров

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Республика Корея и США завершили шестой раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове безрезультатно. Как сообщил в четверг южнокорейский МИД, диалог проходил в Вашингтоне на протяжении двух дней.

"Сторонам удалось расширить взаимопонимание, однако было подтверждено, что различия в позициях продолжают оставаться", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, которое не привело какие-либо подробности.

Предыдущий раунд переговоров, прошедший в начале декабря, провалился, как сообщили тогда в южнокорейском МИД, из-за чрезмерных требований Вашингтона. Глава южнокорейской делегации Чон Ын Бо в то же время выразил надежду, что договоренность все же будет достигнута.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что Соединенные Штаты настаивают на оплате Южной Кореей расходов на содержание ряда подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.

Теги
СШАРеспублика Корея
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